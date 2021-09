“Feira da Primavera da Mulher Empreendedora” de Santana de Parnaíba aconteceu em 24,25 e 26 de setembro

Fotos: Secom Santana de Parnaíba



Para estimular o empreendedorismo feminino, a Secretaria da Mulher e da Família realizou de 24 a 26 de setembro a “Feira da Primavera da Mulher Empreendedora” com a participação de mais de 300 mulheres, que expuseram e comercializaram os seus produtos, na Praça 14 de Novembro (Praça do Coreto da Igreja Matriz).

O evento ainda ajuda quem mais precisa, pois para que as expositoras participassem da feira, foi necessário realizar a doação de duas cestas básicas para o Fundo Social de Solidariedade do município, que reverterá as doações arrecadadas para famílias da cidade em situação de vulnerabilidade. Durante a pandemia o número de trabalhadores informais aumentou significativamente, entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021 a taxa de informalidade cresceu 11,8%, representando 39,7% de toda população brasileira ocupada, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Além da Feira, no evento também teve um estande do Banco do Povo e do Sebrae, para auxiliar as mulheres que precisavam tirar dúvidas sobre empreendedorismo, e para que fosse realizado o maior número de vendas, a Secretaria da Mulher e da Família também ofereceu duas palestras gratuitas para as inscritas com o tema: “Descomplique para vendas e divulgação”, ambas no dia 21 de setembro.