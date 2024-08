Formatura do Proerd de Santana de Parnaíba é marcada por surpresas, homenagens e emoção

Foto: Secom

O Centro de Convenções de Santana de Parnaíba foi palco nesta sexta-feira (16/8) da solenidade de Formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd). O evento realizado pela Prefeitura, em parceria com o 20º Batalhão da Polícia Militar, foi marcado por momentos de forte emoção. Entre os destaques, os alunos deram um show durante a apresentação da canção do programa, juntamente com a Banda da PM, se encantaram com o mascote e personagens de filmes, homenagearam pais, instrutor, e ainda comemoraram com os colegas eleitos como revelação.

“Proerd é o programa, Proerd é a solução, lutando contra as drogas, ensinando a dizer não”, diz o estrofe da canção.

A solenidade de Formatura do Proerd de Santana de Parnaíba foi prestigiada por familiares dos formandos e representantes do poder executivo local. Em uma das homenagens, os alunos cantaram a música “Cuida de mim”, e arrancaram lágrimas dos pais. “Estou aqui, na sua espera, pra você me ensinar a ser feliz; cuida de mim, pois no futuro eu serei aquilo que você me diz, te querendo, exatamente, da maneira que me quis, não se esqueça que eu sou seu aprendiz”.

De acordo com a Secretaria de Educação, o programa registrou o total de 600 formandos do 5º Ano do Ensino Fundamental, de oito Colégios Municipais selecionados pela Polícia Civil. São eles: André Franco Montoro, Padre Anacleto de Camargo, Prefeito João José de Oliveira, Profa. Alba de Mello Bonilha, Profa. Ricarda dos Santos Branco, Prof. João Sant’Anna, Reinaldo Ascêncio Santos Ferreira e Tom Jobim.

Com um conteúdo voltado para a prevenção na tomada de decisões, o Proerd ofereceu aos alunos de 20 salas um total de 10 aulas, com 50 minutos de duração cada, ministradas por instrutores especializados. Durante o período de um semestre, receberam informações sobre efeitos das drogas (lícitas e ilícitas) e orientações sobre valores, resolução de problemas e estilos de vida positivos, entre outros.

O objetivo do Programa, de caráter social e preventivo, é contribuir com um futuro seguro das crianças, preparando-as para a tomada de decisões de forma responsável; conscientes da importância de dizer não às drogas e à violência. Como tarefa de conclusão, os alunos escreveram uma redação motivadora sobre o que aprenderam no Proerd e, durante a solenidade, a PM contemplou um aluno por sala, com medalha de honra pelo brilhantismo na participação. Confira a lista abaixo.

Alunos destaques do Proerd 2024

Colégio Professora Alba de Mello Bonilha

5° Ano Azul – Antonela de Moraes

5° Ano Verde – Arthur Gabriel Honorio

Colégio Franco Montoro

5° Ano A – Julia Paulino da Silva

5° Ano B – Sophia Silva de Moura

5° Ano C – Maryanne Vitória

Colégio Municipal Vereador Reinaldo Ascêncio

5° Ano A – Manuella Siqueira de Martino

5° Ano B – Brenda Caroline da Silva Cruz

Colégio Municipal Professora Ricarda dos Santos Branco

5° Ano A – Emanuelly Vitória Oliveira de Almenda

5° Ano B – Denise Lima Santos

Colégio Municipal João Sant’Anna

5° Ano A – Rafael Maciel da Silva Macario

5° Ano B – Carlos Eduardo Alves Molina

Colégio Municipal João José de Oliveira

5° Ano A – Eloisa de Oliveira Silva

5° Ano B- Edelia Micheli Ferreira

5° Ano C – Ysabelli Dias Guedes

Colégio Municipal Tom Jobim

5° Ano A – Laura de Oliveira Pinheiro

5° Ano B – Fernanda Piovesan Piffer

5° Ano C – Davi Fernandes Okuhara

Colégio Municipal Padre Anacleto de Camargo

5° Ano A – Miguel Leal de Oliveira

5° Ano B – Helena Rodrigues Bosso

5° Ano C – Erica Gabrieli Colque Gonsales.