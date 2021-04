Fundo Social arrecada alimentos no posto drive-thru de vacinação contra o coronavírus

Foto: Dario Souza/ Secom

Para auxiliar as famílias que neste momento de pandemia estão necessitando de uma atenção especial, a prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade, está solicitando às pessoas que forem se vacinar contra a covid-19 na Arena de Eventos e que tenham condições, a doação de um quilo de alimento não perecível.

A distribuição de tudo o que for recebido será feita por meio de ações sociais que serão realizadas no município, pois além da pandemia de coronavírus a fome vem sendo uma das principais preocupações no Brasil, segundo dados do Inquérito Nacional Sobre Insegurança Alimentar da Rede Brasil de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional.

Vale ressaltar que a doação não é obrigatória para receber a vacina, e que elas também podem ser feitas no Fundo Social de Solidariedade, localizado na Rua Pedro Procópio, 213 – Centro.

Nas portarias dos residenciais fechados, esta caixa de doação também está presente. Neste caso, podem ser alimentos não perecíveis e agasalhos.