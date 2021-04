Fundo Social de Parnaíba recebe apoio do deputado Cezar e do Governo do Estado para doações

Foto: Divulgação

Graças ao trabalho do deputado estadual Cezar – que é morador de Santana de Parnaíba, ex-prefeito e pai do ex-prefeito Elvis Cezar - e, do prefeito Marcos Tonho, do Governo do Estado e do Fundo Social de Solidariedade de Santana de Parnaíba, foram entregues mais de 800 cestas básicas para as famílias parnaibanas em situação de vulnerabilidade social.

“Seguimos com os trabalhos para ampliar as políticas públicas para auxiliarem as cidades no combate a pandemia, salvar vidas e garantir apoio aos micro-empresários e às famílias neste momento difícil para todos”, disse o parlamentar.

Cezar é o principal representante do Estado na Região Oeste Metropolitana e já destinou neste seu primeiro mandato como deputado estadual mais de R$ 20 milhões em investimentos do Governo do Estado para saúde, educação, infraestrutura e social para 75 cidades paulistas. Destes recursos, R$ 10 milhões para o combate à Covid-19 nas cidades da região e interior.

“Trabalho pelas cidades e sou a favor da parceria entre Estado e Municípios para atender as necessidades locais e garantir qualidade de vida para todos”, citou o deputado que faz a interlocução junto ao Estado para atender as demandas das cidades da região e interior do Estado.