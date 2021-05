Fundo Social de Santana de Parnaíba entrega centenas de cestas básicas em toda cidade

Foto: Fabiano Martins/ Secom

Para garantir a qualidade de vida dos parnaibanos neste momento de pandemia, o Fundo Social de Solidariedade de Santana de Parnaíba tem realizado entregas de cestas básicas em todos os bairros do município de modo a auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social.

No dia 03/05, no Colégio Carlos Alberto, foram entregues cerca de 250 cestas básicas e no dia 05/05, a ação aconteceu no bairro Refúgio dos Bandeirantes, onde centenas de moradores foram atendidos.

A primeira-dama, Vanessa Ferreira, falou sobre a quantidade de famílias que foram atendidas no município e deixou aberto o convite para quem puder colaborar. “Já distribuímos mais de 4 mil cestas em toda a cidade as pessoas que tiverem passando por algum tipo de necessidade podem entrar em contato com o Fundo Social. E eu quero convidar a todos os empresários de Santana de Parnaíba e a todas as pessoas que têm condições que possam estar nos ajudando”, disse.

“Um ato de solidariedade com as pessoas com os munícipes que mais precisam e continuaremos com esse trabalho em todos os bairros da nossa cidade, pode contar conosco!”, falou o prefeito de Santana de Parnaíba, Marcos Tonho, que também participou da entrega no bairro Cento e Vinte.

As entregas são realizadas conforme os cadastros nos CRAS e NAS. Para fazer doações para o Fundo Social de Solidariedade o interessado pode ir até a unidade, localizada na Rua Pedro Procópio, nº 213, por meio do telefone: 4622-7500 – Ramais 7107 | 7108 ou pelo WhatsApp 9 7195-2690.