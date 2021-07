Fundo Social de Solidariedade de Santana de Parnaíba irá realizar Drive-Thru Julino no próximo final de semana

Fotos: Dario Souza/ Secom

Para manter a tradição dos arraiás e evitar o risco de contaminação pelo coronavírus, o Fundo Social de Solidariedade de Santana de Parnaíba, promoverá no próximo sábado, (17), o Drive-Thru Julino, no Bolsão de Estacionamento no centro da cidade.

O evento contará com diversas comidas típicas como: cachorro-quente, maçã do amor, curau, pipoca, canjica, pastel, entre outros, e tem como objetivo principal arrecadar recursos para os projetos do Fundo Social de Solidariedade e, assim, ajudar mais pessoas do nosso município.

Os interessados em participar do drive julino poderão adquirir o voucher no valor de R$ 40,00 antecipadamente, no Fundo Social, na Rua Pedro Procópio, 213, ou no dia, com vendas limitadas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 4622-7500 ramal 7104.