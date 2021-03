Fundo Social de Solidariedade de Santana de Parnaíba realiza diversas ações durante a pandemia

Foto: Secom

O Fundo Social de Solidariedade, presidido voluntariamente pela primeira-dama, Vanessa Ferreira, vem realizando diversas ações durante esse momento de pandemia, entre as quais estão a entrega de cestas básicas, leite, fraldas infantis, fraldas geriátricas, carnes e produtos de higiene e limpeza. As entregas de cestas básicas estão sendo feitas conforme demanda das famílias mais vulneráveis.

Durante esses primeiros meses foram entregues cerca de 1.000 cestas básicas, 500 kg de carne moída, 350 cestas de higiene e limpeza, 525 pacotes de leite em pó, 360 garrafas de água mineral, atendendo todo o município.

E, para dar continuidade nessas ações, o Fundo Social está em busca de novas parcerias com doações de cestas básicas e produtos essenciais para o nosso município. Caso tenha interesse em fazer uma parceria/colaboração entre em contato através do número 4622-7050 ou (11)99970-6409, no endereço Rua Pedro Procópio, 213 – Centro.