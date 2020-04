Grande obra do Complexo da Saúde em Santana de Parnaíba segue em ritmo acelerado

Foto: Marcio Koch/ Secom

Com objetivo de melhorar ainda mais o atendimento na saúde na cidade, a prefeitura de Santana de Parnaíba vem trabalhando para a entrega do Complexo da Saúde. A construção, que teve início no ano de 2019, já está com mais de 70% da obra concluída. O complexo terá uma área total de 4.530m² e irá integrar a Secretaria de Saúde, UBS Álvaro Ribeiro, Centro de Saúde Mulher Parnaibana, além da farmácia que funcionará com horário estendido até às 20h, entre outras especialidades.

A entrega do complexo gerará maior conforto para a população da cidade que passará a ter, em um mesmo local, vários atendimentos na área da saúde, gerando uma economia aos cofres públicos, com a redução de prédios alugados.

O local também contará com os atendimentos de clínica médica, pediatria, ginecologia, obstetrícia, gestação de alto risco, ultrassonografia, colposcopia, punção por agulha fina de mama e tireoide, psiquiatria, fisioterapia, psicologia, coleta de papanicolau, cuidados farmacêuticos, odontologia, endodontia, periodontia, fonoaudiologia, cirurgia bucomaxilofacial e raio-x panorâmico e assistência social.