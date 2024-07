Guarda Civil Municipal de Santana de Parnaíba prende suspeitos de furto

Vídeo: GCM de Santana de Parnaíba

Na tarde desta terça-feira (16/7), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Santana de Parnaíba realizou o acompanhamento de um veículo e prendeu dois suspeitos de furto de televisor em uma residência no bairro da Fazendinha.

Após o acompanhamento que durou cerca de cinco minutos, os indivíduos foram alcançados pela GCM, no bairro do Votuparim, próximo a um terreno desabitado. Os suspeitos que vieram do bairro Vila Brasilândia, localizado na zona norte de São Paulo, contabilizam passagens por crimes de roubo, estelionato e tráfico de drogas.

De acordo com a GCM, o proprietário da residência não estava presente no momento do crime. A movimentação irregular foi percebida por um dos vizinhos, que avisou a guarda e informou as características do veículo. Durante a prisão em flagrante, os guardas revistaram o carro e encontraram o televisor furtado na cidade e outros dois aparelhos com procedência não identificada.

A ocorrência foi pauta nos telejornais Balanço Geral e Fala Brasil da Rede Record de Televisão, onde a conduta dos guardas municipais foi elogiada pelo comentarista de segurança do telejornal.

Investimentos em segurança pública

Santana de Parnaíba é uma das cidades com os menores indicadores criminais do Brasil, e esses resultados se devem às políticas públicas realizadas pela administração municipal, principalmente ao longo dos últimos 10 anos.

Entre os investimentos realizados estão os treinamentos contínuos da GCM, aquisição de armas e equipamentos, novas viaturas, implantação de iluminação de LED (em todo o município) e do Centro de Controle e Operações, onde é possível acompanhar, em tempo real, as milhares de câmeras espalhadas por toda a cidade.

LINK DO VÍDEO DO ACOMPANHAMENTO FEITO PELA GCM: https://drive.google.com/file/d/1MKV1NeT0NC8xnnj-m3_G0wG3oLBNa8eC/view?usp=drive_link