É hoje: Antigomobilismo em Santana de Parnaíba

Fotos: Arquivo (Fabiano Martins/Secom e Gláucia Poppe/ Newsville

O encontro reunirá mais de 300 carros antigos e acontece no centro histórico

São esperados cerca de 20 mil visitantes neste domingo, dia 10, em Santana de Parnaíba, região metropolitana de São Paulo. O encontro organizado pela Secretaria Municipal de Santana de Parnaíba reunirá mailIs de 300 carros antigos no centro histórico da cidade.

O evento acontece a partir das 10 horas da manhã nas ruas do centro histórico da cidade. O visitante poderá ver carros entre a década de 1920 até a década de 1980. São carros de passeio e até caminhões que estarão em exposição. Este ano, os participantes farão a doação de dois quilos de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade como taxa de inscrição para o evento.

Mais de 20 clubes de carros antigos já confirmaram a participação no encontro, que deverá receber um público estimado em cerca de 20 mil pessoas durante todo o dia. O evento não acontece desde 2019 por conta da pandemia de Coronavírus.

Shows

Além dos carros antigos o evento contará com barracas de alimentação, artesanato, mercado de pulgas, exposição de miniaturas que será montada na Casa do Samba Parnaibano, além de uma vitrola antiga que será montada no coreto da praça XIV de Novembro, no centro histórico, onde serão tocadas músicas de época.

Estão previstos shows a partir das 13 horas junto à Praça do Coreto; irão se apresentar as bandas Folgatos Rockabilly, Rock and Beer e Black Rose.

Serviço

Evento – 19º encontro de Antigomobilismo

Local – Centro Histórico de Santana de Parnaíba – SP

Data – 10 de julho

Horário – A partir das 10 horas da manhã