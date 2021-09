Índices de crimes, como violência doméstica, reduzem ainda mais em Santana de Parnaíba

Foto: Arquivo

A prefeitura de Santana de Parnaíba tem trabalhado com eficiência na área da segurança, e no mês de conscientização e combate a violência contra a mulher (Agosto Lilás), os dados do Infocrim, recebidos pela Secretaria de Segurança Pública, apontam para uma redução significativa para a incidência de violência doméstica no município.

Mesmo com o cenário de pandemia, que favoreceu o aumento da violência, já que as famílias passaram mais tempos juntas, a cidade apresentou uma queda de 14,5% nos índices de violência doméstica no comparativo entre o primeiro semestre de 2020 e 2021.

Os dados recebidos ainda evidenciam uma série de detalhes como os horários e bairros da cidade onde as ações de violência acontecem com maior incidência.

As informações são importantes, já que serão utilizadas pelo departamento de inteligência da Guarda Municipal para coibir ainda mais este tipo de ilícito. Outro indicativo que aparece em queda é de roubo com 12,5% de redução no comparativo entre os períodos.

Em outro indicador de segurança importante, que são os dados da taxa de delito da Secretaria de Segurança Pública do Estado, apontam novamente para a efetividade das ações realizadas no município, já que evidenciam reduções significativas em crimes de diferentes naturezas.

Nos dados consolidados da SSP do mês de junho deste ano, a cidade apresenta uma redução nos indicadores de estupro vulnerável, de 57,14%, sendo que o panorama da região metropolitana, onde houve aumento de 39,32%.

Já no comparativo entre os meses de Junho de 2018 a 2021, Santana de Parnaíba apresentou quedas nos índices de furto de veículos (25%) e tentativa de homicídio (50%).

Outro dado que chama atenção, são os casos de latrocínio que reduziram em 100% na cidade., enquanto na região oeste e no estado, tiveram altas de 200% e 30%.

Esses índices são resultados dos investimentos realizados nos últimos oito anos em segurança como treinamentos contínuos, o programa Ilumina Parnaíba, que já levou luz de LED em 100% das vias públicas da cidade, a aquisição de novas armas e equipamentos e fizeram com que a cidade alcançasse o posto de mais segura do estado de acordo com levantamento de Urban System e mais segura da região metropolitana desde 2014.

Além do que já foi feito, novos investimentos para a área de segurança devem ser realizados em breve como a construção do novo quartel da Guarda Municipal, que terá uma infraestrutura ainda mais ampla e adequada, o novo Batalhão da Polícia Militar, que ficará em local estratégico, proporcionando melhorias na atividade policial, a Delegacia de Polícia também ganhará nova sede e juntamente com os novos batalhões proporcionará economia aos cofres públicos com a locação de imóveis.

O investimento naGuarda Municipal,

com a aquisição de novos armamentos, sendo 35 novas carabinas e 410 novas pistolas 9mm, a renovação da frota de viaturas e a instalação de 500 novas câmeras de monitoramento por toda a cidade, são outras ações que já estão previstas na cidade.