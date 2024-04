Investimentos em segurança pública mantém Santana de Parnaíba como a cidade mais segura do Brasil

Foto: Secom

Município reduziu índices de criminalidade e se consolidou como referência na área; entre as ações, destaque para a renovação da frota, armas modernas, novo fardamento, canil e Centro de Controle e Operações

Santana de Parnaíba é considerada por vários anos consecutivos uma das cidades mais seguras do Brasil, entre os municípios com até 100 mil habitantes. Essa conquista é resultado dos maciços investimentos realizados na área e que fizeram com que o município reduzisse os índices de criminalidade.

De acordo com os últimos dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a cidade apresentou redução expressiva em alguns indicadores criminais. Na comparação entre fevereiro de 2023 e fevereiro de 2024, por exemplo, o município apresentou queda de 100% em homicídio doloso e estupro, 83,33% no número de estrupo de vulnerável, 29,17% em lesão corporal dolosa, 26,67% em roubo, redução de 33,33% em roubo de veículos e 25% em furto de veículos, além de não apresentar nenhuma incidência nos crimes de latrocínio.

Esses resultados foram possíveis devido às ações e investimentos da prefeitura e pela atuação coordenada com as demais forças de segurança, como a Polícia Civil e a Polícia Militar. Entre as ações executadas pela prefeitura está a operação “Cidade Segura”, realizada frequentemente no município, que visa reduzir possíveis ações criminosas por meio de bloqueios em pontos estratégicos da cidade. Durante a operação são procuradas pessoas com pendências na justiça, com posse de drogas e armas ilegais, veículos furtados ou roubados etc.

Na sexta-feira (5/4), foi realizada uma megaoperação da “Cidade Segura”, que reuniu todo efetivo da Guarda Civil Municipal, bem como os setores administrativos, operacionais, a ronda ostensiva municipal (Romu), o grupamento tático móvel (GTM) e a base comunitária.

Novo fardamento

Na operação, foi apresentado também o novo fardamento da GCM. A gestão municipal entregou mais de 1,5 mil novas fardas que se destacam por serem mais leves, confortáveis e modernas.

O novo fardamento conta com camisetas de tecido dry fit que protege dos raios solares e facilita na transpiração, coletes táticos com sistema de fitas para armazenar carregadores de fuzis e novas botas com sistema de respiro.

Armas e renovação da frota

Nos últimos anos, a prefeitura realizou a compra de novos armamentos e renovou a frota da Guarda. O armamento da GCM conta com pistolas 9mm, carabinas CTT 40 e fuzis 556. Já na renovação da frota foram entregues 48 novas viaturas, sendo elas 10 motocicletas Honda CBX 500, 26 Jeeps Renegade, 7 SUVs Trailblazer, 3 Fiat Ducato, 1 caminhonete S-10 e 1 Gol.

Através destas ações, a administração municipal tem o intuito de equipar a Guarda Municipal com produtos de qualidade e confiabilidade que auxiliarão no combate a atividades criminosas e proporcionarão maior segurança à população.

Além de tudo isso, outro diferencial da cidade é a existência de um Centro de Controle e Operações, onde é possível acompanhar em tempo real as milhares de câmeras espalhadas por todo o município, garantindo tomadas de decisão de forma rápida e efetiva. Essas e outras ações em segurança têm proporcionado importantes resultados à cidade.

Reconhecimento

Pelas políticas públicas realizadas, a cidade foi premiada, em 2023, pelo Ranking Connected Smart Cities, elaborado pelo Urban Systems. O ranking apontou que o município é considerado o mais seguro do Brasil e foi o que apresentou o melhor desempenho entre os 656 analisados.

Em março deste ano, o Canil da GCM de Santana de Parnaíba também se destacou no Torneio de Cão Policial de Monte Mor, conquistando o 1º lugar na classificação geral, com a somatória de pontos nas modalidades abordagem tática (CQBK9), agilidade e faro de entorpecentes.

Já no dia 25 de maio, o Canil da cidade irá participar do Torneio de Cães Policiais das Forças de Segurança Pública do Brasil. Os animais vão competir nas modalidades abordagem tática K9, intervenção tática k9, detecção de entorpecentes e armas. O torneio será realizado no Parque Tibiriçá, na Estrada Ana Procópio de Moraes, 400, no Bairro 120. A entrada para este evento será 1kg de alimento não perecível.

Os constantes investimentos em segurança pública na cidade, principalmente nos últimos 11 anos, estão entre os fatores que contribuem com uma maior sensação de segurança por parte da população.

Entre os investimentos realizados estão os treinamentos contínuos da guarda municipal, implantação de iluminação de LED em todo o município, instalação das inspetorias operacionais em pontos estratégicos, constantes rondas preventivas, a implantação da Delegacia de Defesa da Mulher, Espaço de Proteção e Amparo para as Mulheres e Patrulha Guardiã Maria da Penha. Em breve, deverá ser entregue a nova base da Guarda Civil Municipal.