JBS ENTREGA AMBULÂNCIAS EM SANTANA DE PARNAÍBA (SP)

Foto: Divulgação

Ação integra o programa de responsabilidade social da empresa, “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”

Na quarta-feira (5), a JBS entregou duas ambulâncias à Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba (SP). A doação dos veículos, considerados de grande necessidade para atendimentos emergenciais no sistema de saúde, é mais uma ação da empresa para a cidade dentro do seu programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”. No último mês, o município também recebeu três mil cestas básicas da JBS.

Santana de Parnaíba é uma das mais de 270 cidades beneficiadas pelo programa no Brasil. No Estado de São Paulo, a JBS fará a doação de R$ 39 milhões, sendo R$ 10 milhões para o Estado e R$ 29 milhões para 45 municípios paulistas, beneficiando mais de 22 milhões de pessoas.

“No programa estruturado pela JBS para apoiar o país no enfrentamento ao coronavírus, o pedido por ambulâncias foi uma das principais demandas apontadas no mapeamento feito junto às prefeituras. Essa entrega chega em um momento fundamental para o sistema de saúde da região e é um legado que fica para a nossa cidade e que ajudará a salvar muitas vidas, inclusive depois que tudo isso passar”, diz Antonio Neto, gerente industrial da unidade da JBS em Santana de Parnaíba.

Ao todo, a JBS empenhou R$ 16,2 milhões na compra de 84 ambulâncias, que serão doadas a 65 cidades em 13 estados ao longo das próximas semanas.

Os R$ 400 milhões que serão doados pela JBS contra a pandemia no Brasil serão aplicados nas três frentes de atuação do programa – saúde, assistência social e ciência. A estimativa é que mais de 76 milhões de pessoas sejam beneficiadas com as ações.