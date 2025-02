Mãe Parnaibana: cerca de 200 gestantes assistem a palestras sobre saúde

Foto: Secom

A Prefeitura de Santana de Parnaíba promoveu um encontro na Arena de Eventos, nesta quarta-feira (12/2), com a presença de cerca de 200 gestantes, no âmbito do programa Mãe Parnaibana. A atividade contou com café da manhã, aferição de pressão arterial, verificação de vacinas e palestras nas áreas de saúde, nutrição, psicologia e serviço social.

As palestras foram ministradas pela coordenadora da Saúde da Mulher, Dra. Eliana Cristina Barbiero, pela nutricionista Sávila Vieira, pela psicóloga Juliana Zerbini e pelo assistente social Elias Pimentel. O encontro teve, ainda, participação da primeira-dama e secretária municipal da Mulher e da Família, Selma Cezar.

Ela enfatizou o objetivo da prefeitura em combater a mortalidade materna e infantil, contribuindo para que as mães possam ter uma gestação saudável. A secretária destacou o sucesso do programa e informou que, em 2025, os kits de enxoval que são entregues gratuitamente às mães da cidade serão melhorados. “Vamos aumentar a quantidade de itens e entregar o melhor kit de enxoval da nossa história”, enfatizou.