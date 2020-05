Mais de mil cestas básicas emergências são entregues mensalmente para os moradores parnaibanos

Foto: Fabiano Martins/ Secom

Para auxiliar as famílias parnaibanas neste momento de pandemia, além das cestas básicas, entregues mensalmente para as famílias cadastradas nos NAS e CRAS da cidade, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Santana de Parnaíba vai entregar mais de mil cestas básicas emergenciais para as famílias parnaibanas de diversos bairros.

Para ter direito a receber o beneficio, o morador deve estar homologado no município e comparecer a unidade assistencial mais próxima de sua residência, portando o comprovante de residência e documentos pessoais para realizar o cadastro.

Em seguida seus dados serão submetidos a avaliação para confirmar se tem direito ao benefício.

Mais informações podem ser obtidas no telefone 4622-7050.