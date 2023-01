Muro de casa no Residencial Itahyê, próximo à Alphaville, despenca com forte chuva

Fotos: reprodução de vídeo pessoal

Uma casa construída há 3 anos no Residencial Itahyê, no bairro Colinas do Anhanguera, que fica próximo aos bairros Tamboré e Alphaville, em Santana de Parnaíba, teve seu muro de fundo que fazia divisa com uma outra casa construída mais recentemente, despencado inteiro no seu quintal, por conta de fortes chuvas que caíram na cidade, na sexta feira, 20 de janeiro.

O morador, Samuel Borges Bonfim, disse ao Uol, que desde que o vizinho concluiu a construção, há 1 ano, uma água barrenta escorria pelo muro quando chovia e sujava a sua piscina e que fez reclamações à administração do residencial.

Na hora da chuva forte, Samuel disse que começou a gravar o muro, com início de água saindo, o que aumentou e o muro caiu inteiro, destruindo o seu quintal, como pode ser visto nos prints do vídeo que ele fez.