Nasceu a bebê 1.100 na maternidade de Santana de Parnaíba

Foto: Secom/ Santana de Parnaíba

Nesta terça-feira (14/07), nasceu a bebê número 1.100 na Maternidade Santa Ana. O seu nome é Helena que nasceu de parto normal, com 3,2 kilos e 47,5 cm e muito saudável, para a alegria dos pais Wellington e Natália, moradores do bairro do Suru.