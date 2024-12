Natal Luz de Santana de Parnaíba inaugura em 06 de dezembro com 30 dias de programação com presépio articulado, cantatas, shows e Feira da Mulher Empreendedora

Foto: Arquivo

Data especial atrai turistas de vários lugares do Brasil e movimenta a economia local

O Natal Luz de Santana de Parnaíba 2024, a ser lançado na noite de 6/12, contará com o maior presépio articulado do Estado de São Paulo, decoração com mais de 500 mil microlâmpadas de LED, cantatas natalinas, shows, Casa do Papai Noel e Feira da Mulher Empreendedora. A superprodução com símbolos natalinos estará presente pelo Centro Histórico, Praça 14 de Novembro, Praça das Bandeiras, Estrada dos Romeiros, Viário da Ponte, Monumento aos Bandeirantes, ruas Conde de Monsanto, Guilherme de Pompeu, André Fernandes, Suzana Dias e demais vias da cidade.

Considerado o maior presépio articulado ao ar livre do Estado de São Paulo, o Presépio Napolitano do Natal Luz, montado em uma infraestrutura de madeira e cobertura de sapê, tem 200 metros de extensão e mais de 30 peças que se movimentam. Famoso em todo o mundo, este tipo de presépio se tornou amplamente conhecido a partir do século XVIII, em virtude de sua exposição que mistura elementos sagrados com a vida cotidiana, sendo uma atração imperdível para milhares de pessoas que visitam a cidade nesta época.

Em sua montagem, além das representações de um presépio tradicional, muito marcantes nas imagens de Jesus, Maria, José, reis magos, anjos e animais, são inseridas cenas de trabalhadores em ação. Tais como marceneiros e donas de casa, que realizam movimentos e costumam surpreender e encantar quem aprecia o presépio, considerado passagem obrigatória para milhares de pessoas que visitam a cidade durante as festividades.

Terceiro maior evento da cidade

O Natal de Luz é o terceiro maior evento da cidade, atraindo tanto a população local quanto turistas de todo o Brasil. O evento é uma celebração que narra o nascimento e a vida de Jesus Cristo, ficando atrás apenas do Drama da Paixão e da Festa de Corpus Christi em termos de público.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, responsável pela organização do evento, destaca que o sucesso dessa grande festa é fruto da parceria com diversas secretarias municipais, como as da Mulher e da Família, Saúde, Educação, Comunicação, Segurança Urbana, Finanças, Transporte e Trânsito.

Feira da Mulher Empreendedora e Cantigas Natalinas

Sob a gestão da Secretaria da Mulher e da Família, a Feira de Natal da Mulher Empreendedora contará com 59 barracas de produtos e serviços, entre os dias 6 a 15/12, com horários diferenciados. De segunda a sexta-feira, das 16h às 22h, sábados e domingos das 10h às 22h. Com um total de 118 empreendedoras (59 por semana), haverá espaços de artesanato, moda, calçados, acessórios, roupas e outros itens pets, além de peças natalinas, bonecas, produtos em MDF e espaço de gastronomia. Confira os detalhes da programação.

Santana de Parnaíba Natal de Luz 2024

06/12/24 a 06/01/2025

Local: Centro Histórico

Programação

(6/12)

16h – Feira de Natal da Mulher Empreendedora

19h – Inauguração do Presépio

19h30 – Chegada do Papai Noel

20h – Show dos Trovadores Urbanos

(7/12)

10h – Feira da Mulher Empreendedora

16h – Show com a cantora Kivia Pascoal

19h – Apresentação de coral do Centro Cultural Artístico Municipal (CCAM)

(8/12)

10h – Feira da Mulher Empreendedora

12h – Apresentação do violinista prof. Josué

14h30 – Show com a dupla de cantores Lucas e Guilherme

Semana de (9 a 13/12)

Feira da Mulher Empreendedora – a partir das 16h

(13/12)

16h – Feira da Mulher Empreendedora

19h – Apresentação de coral dos professores do CCAM

(14/12)

10h – Feira da Mulher Empreendedora

14h – Show com o cantor Henrique Junior

19h - Apresentação de coral da Secretaria da Mulher e da Família

(15/12)

10h – Feira da Mulher Empreendedora (último dia)

16h – Show com a cantora Sheila Alvez

(20/12)

19h – Apresentação de coral da Secretaria da Mulher e da Família

(21/12)

19h – Apresentação da Orquestra Municipal

(06/01/2025)

20h – Encerramento com participação de integrantes da Folia de Reis