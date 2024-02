Nota A em tecnologia: Santana de Parnaíba atinge conceito máximo em índice do TCE-SP

Nota A em tecnolog ia: Santana de Parnaíba atinge conceito máximo em índice do TCE-SP

Santana de Parnaíba é uma das 16 cidades paulistas que atingiram a nota máxima em efetividade em tecnologia da informação entre 644 municípios avaliados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). É o que aponta o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) 2023 do órgão, publicado no mês passado.

No quesito Tecnologia da Informação (i- -Gov TI), um dos sete indicadores temáticos do índice, a cidade alcançou a Nota A (altamente efetiva), sendo uma das três da região metropolitana de São Paulo a atingir essa pontuação. O indicador mede o grau de utilização de recursos tecnológicos em áreas como capacitação de pessoal, transparência e segurança da informação.

O IEG-M (geral) de Santana de Parnaíba é Nota B (efetiva), a máxima atingida pelas cidades avaliadas nesta edição do índice. Ao todo, 52 municípios alcançaram a Nota B; 223 tiveram Nota C+; e 369, Nota C. O índice foi criado em 2015 pelo TCE-SP para medir a eficiência das políticas públicas das prefeituras paulistas, com exceção da Capital (que tem seu próprio tribunal de contas).