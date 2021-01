Obra da ponte do viÃ¡rio sobre o Rio TietÃª segue em ritmo acelerado

Fotos: Marcio Koch e Fabiano Martins/ Secom

O sentido centro-bairro da ponte sobre o Rio Tietê segue com a construção das rampas em ritmo acelerado. O complexo contará com um túnel que ligará diretamente os carros que vem da Fazendinha e com destino ao bairro de Alphaville.

Esta é a maior obra de mobilidade urbana da história da cidade de Santana de Parnaíba. Ela está localizada no novo viário que liga a Estrada Tenente Marques e a estrada que faz ligação com Alphaville, ao centro histórico da cidade e EStrada dos Romeiros.