Obras do Centro Tecnológico Itahyê em Santana de Parnaíba se encontram na reta final

Foto: Secom

As obras do Centro Tecnológico Itahyê, que está sendo construído em Santana de Parnaíba, na região de Alphaville, chegam em sua reta final. O prédio está sendo planejado para abrigar empresas, universidades e institutos de pesquisa, e seguir incentivando a indústria 4.0 no município.

A estrutura do centro conta com uma área de 5.000 m², em 2 andares, com 22 salas, 3 auditórios, 4 salas de treinamento e reunião, centro de desenvolvimento em manufatura avançada, laboratório multiuso, sala de coworking e laboratório de simulação, com estrutura ideal para pesquisa.

Santana de Parnaíba é considerada a número 1 do Brasil em Inovação, de acordo com a pesquisa realizada pelo CLP (Centro de Liderança Pública). Nos últimos anos, a administração municipal tem trabalhado para desenvolver ainda mais o mercado de tecnologia no município, com ações como o Centro de StartUps e aulas de robótica nos colégios.