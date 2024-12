Com oito piscinas cobertas e aquecidas, Santana de Parnaíba é referência em esportes aquáticos

Estrutura oferece aos alunos oportunidade de desenvolvimento no esporte e possibilidade de representar o município em competições e eventos internos

Santana de Parnaíba se consolidou como uma referência nacional quando o assunto é esporte, especialmente nas atividades aquáticas. A cidade foi pioneira na introdução da natação para bebês na região metropolitana de São Paulo, uma modalidade inovadora para crianças de 6 meses a 2 anos e 11 meses. Com o objetivo de ensinar os bebês a nadar, essa prática contribui para o desenvolvimento sensorial e motor desde os primeiros meses de vida.

Além de ser um importante esporte, a natação infantil e as atividades aquáticas promovem benefícios para a saúde de todas as idades, aprimorando a capacidade funcional do corpo e da mente, melhorando o desempenho físico e proporcionando um estilo de vida mais saudável e equilibrado.

Santana de Parnaíba oferece uma estrutura de excelência, com 8 unidades esportivas equipadas com piscinas em diversos bairros da cidade. As unidades estão localizadas no Complexo Esportivo Colinas, Complexo Esportivo São Pedro, Complexo Esportivo Fazendinha, Complexo Esportivo Imídeo, Complexo Esportivo Central, Unidade Esportiva Parque Santana, Unidade Esportiva Jd. Isaura e Complexo Esportivo Max Santana/ Alphaville. Com a ampliação das unidades, a cidade tem se destacado por proporcionar mais vagas e modalidades para a população.

Interessados em participar das aulas de natação devem ficar atentos à abertura de vagas, que pode ser consultada no site da prefeitura ou no aplicativo e-Parnaíba. Para mais informações, basta entrar em contato com a secretaria responsável por meio do telefone: 4622-8650.

FESTIVAIS DE NATAÇÃO

Ao final de cada ano, a Secretaria Municipal de Atividade Física, Esporte e Lazer (Smafel) promove festivais de natação, o que desempenha um papel importante em diversos aspectos, tanto para os participantes quanto para a comunidade em geral com a integração social, proporcionando um ambiente de confraternização e união, onde atletas de diferentes idades e níveis de habilidade podem competir e interagir, promovendo a socialização e troca de experiências.

E, no último domingo (1º/12), crianças das escolinhas de natação da Prefeitura de Santana de Parnaíba participaram do Festival Peixinhos de Natação, no Complexo Esportivo Prof. Imídeo Giuseppe Nérici, região da Fazendinha. Cerca de 400 alunos dos núcleos aquáticos da cidade competiram no evento, que foi organizado pela Secretaria Municipal de Atividade Física, Esporte e Lazer (Smafel).

De início, com ajuda dos pais, bebês fizeram uma apresentação na piscina. Na sequência, com provas de 50 metros livres e 25 metros livres, começaram as competições da categoria pré-mirim (crianças entre sete e oito anos de idade); depois, foi a vez da categoria iniciantes, com crianças entre cinco e seis anos; e o encerramento se deu com a categoria boinha, com crianças entre três e quatro anos.

O evento teve como objetivo permitir aos alunos e pais a vivência e o interesse pela modalidade, de forma a contribuir na formação do cidadão e dar oportunidade para que, no futuro, os pequenos possam se tornar atletas.