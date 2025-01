Operação de Limpeza Contra a Dengue reforça o combate à doença em Santana de Parnaíba

Foto: Secom

A Prefeitura de Santana de Parnaíba intensifica seus esforços no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, por meio da Operação Limpeza Contra a Dengue. A ação inclui a desobstrução de córregos, varrição de ruas e remoção de lixo e entulho de terrenos abandonados, com o objetivo de eliminar criadouros do mosquito e promover a saúde pública.

Além das atividades de limpeza, estão sendo realizados mutirões educativos para conscientizar a população sobre a importância do descarte correto de resíduos e da prevenção do acúmulo de água parada em casas e quintais.

A prefeitura reforça o pedido para que os moradores colaborem, permitindo o acesso das equipes às residências, denunciando terrenos abandonados e evitando o descarte irregular de lixo. Com trabalho conjunto, será possível reduzir os índices de proliferação e proteger a cidade contra a dengue.