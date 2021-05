Em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e Secretaria da Mulher, Harald doa cestas básicas e chocolates em Santana de Parnaíba

Foto: Jaqueline Avelar / colaboração do FSS de Santana de Parnaíba / Legenda: Katiana Silva, Fernanda Sequetto, primeira dama Vanessa Ferreira e Luciana Costa

Empresa apoia iniciativa da prefeitura e realiza doação de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade e de chocolates para profissionais da saúde da rede municipal.

Com o agravamento da pandemia do novo coronavírus, a Harald, marca líder em chocolates e coberturas no Brasil, se une ao Fundo Social de Solidariedade e à Secretaria da Mulher e da Família, da Prefeitura de Santana de Parnaíba, para realizar doações de 270 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social e doações de chocolates para 150 profissionais de saúde do Centro de Combate ao Coronavírus da cidade.

O trabalho dedicado às pessoas faz parte do propósito da Harald, que tem como objetivo contribuir para o bem-estar de todos, auxiliando assim as comunidades da região e os esforços diários dos profissionais de saúde. Ao se unir ao Fundo Social de Solidariedade, presidido por Vanessa Ferreira, primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do município de Santana de Parnaíba, as cestas básicas serão entregues às famílias atendidas pela iniciativa da prefeitura.

A doação de chocolates, como forma de agradecimento aos 150 profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate ao coronavírus, foi iniciada ainda na gestão anterior do município, por intermédio da ex-primeira dama Selma Cezar, atual secretária da Secretaria da Mulher e da Família, durante o projeto ‘Lanche da Tarde’, que acontece uma vez por semana no Centro de Combate ao Coronavírus, como forma de apoio aos profissionais.

A parceria também conta com a doação de insumos para os cursos de capacitação desenvolvidos pela Secretaria da Mulher, resultado de políticas públicas voltadas para o empoderamento e independência financeira das mulheres do município.

Para Fernanda Sequetto, gerente de marketing da Harald, os gestos de solidariedade se tornaram ainda mais significativos em meio ao período em que estamos vivendo. “Acreditamos que nossa missão social como empresa é dar um suporte para a sociedade e para as comunidades em situação de vulnerabilidade. A união do poder público com iniciativas privadas é o caminho para podermos, juntos, amenizar os impactos deste período tão difícil”.

Conheça a Harald:

Líder no mercado de coberturas e chocolates no Brasil, a Harald é uma das principais marcas de chocolates para transformação e referência para o mercado especializado, food service e cash & carry. No seu portfólio, a Harald conta com as marcas Unique, Melken, Inovare, Top, Confeiteiro, Raspar & Cobrir e Friese. Fundada em 1982 em São Paulo, a empresa faz parte desde 2015 do grupo Fuji Oil, gigante japonesa de atuação global.