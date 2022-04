Parnaíba Beauty: a maior feira de beleza da região está de volta e atrairá milhares de visitantes e profissionais da área

Fotos: Arquivo de 2019

A feira acontece, com cerca de 100 stands voltados ao mundo da beleza e workshops. Sua realização tem o objetivo de incentivar a economia local. A Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria da Mulher e da Família, realizará a Parnaíba Beauty, a maior feira de beleza da região, de 30 de abril a 02 de maio, a partir das 10h, no Centro de Convenções. Durante o evento acontecerão workshops com direito a certificados, na Arena de Eventos.

A feira contará com cerca de 100 stands voltados ao mundo da beleza, com exposição e vendas de empresas renomadas, onde serão apresentados novos produtos, técnicas, equipamentos, tendências e muito mais. O Parnaíba Beauty será um dos maiores marcos para a melhoria e crescimento dos profissionais da área, pois é voltado à busca de inovações e elementos que viabilizem o incremento de resultados, conferência de lançamentos de novas marcas e produtos que possam ser utilizados em seus serviços, contato direto com distribuidores com preços acessíveis e diferenciados, trocar experiências com outros salões, definições de novos objetivos, desenvolvimento de ações de marketing, oportunidades de fazer network, entre outros pontos importantes.

A secretaria responsável terá um stand especial oferecendo serviços gratuitos como corte de cabelo, maquiagem e manicure. Além de oferecer workshops de diversos segmentos como: técnicas de automaquiagem, segredos da pele oriental, microagulhamento labial, tendências de cores e mechas em crespos e cacheados, cores e tons, segredos da barba moderna, cortes programados, beleza negra, penteados artísticos, modern barbers e a retomada, superação e inovação de marketing.

Durante a feira também haverá sorteio de brindes para os visitantes, presença de famosos da área da beleza e oportunidade de empregos, pois os profissionais poderão levar o seu currículo e entregar no stand da Secretaria da Mulher e da Família.

Para entrada da feira e participar dos workshops, será necessário a doação de 1kg de alimento não perecível, que será entregue ao Fundo Social de Solidariedade. Também será necessário se inscrever, basta acessar o QR Code na arte da programação.