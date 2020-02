A NOVA PONTE DO VIÁRIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SERÁ 4 METROS MAIS ALTA QUE A ANTIGA

Fotos: Marcio Koch (drone)/ Secom de Santana de Parnaiba

Até a metade deste ano a prefeitura entregará nova ponte sobre o Rio Tietê que terá 4 pistas e será 4 metros mais alta que a que existe hoje em Santana de Parnaíba.

Com esta construção haverá mais fluidez do trânsito e se evitará os transtornos causados pelas cheias do Tietê como a que enfrentamos neesta segunda feira, onde o rio chegou a alcançar a base da ponte, por pouco sem inundá-la. Por conta deste risco, a ponte chegou a ficar algumas horas interditada.