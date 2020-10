Prefeito Elvis Cezar acompanha fase de concretagem da nova ponte sobre o rio Tietê

Fotos: Fabiano Martins e Marcio Koch/ Secom

Nesta sexta-feira, 02, foi realizada a concretagem da primeira laje da nova ponte sobre o Rio Tietê, na região central de Santana de Parnaíba.

Para a realização desta etapa foram utilizadas em média 120 metros cúbicos de concreto. A ponte tem aproximadamente 90 metros de extensão e quatro faixas, e fará a ligação do Centro com as regiões de Alphaville e da Fazendinha.

O prefeito Elvis Cezar esteve no local para acompanhar os trabalhos e falou sobre a importância da realização desta obra: “Estamos realizando o maior investimento em infraestrutura e esta obra é aguardada há décadas pela população parnaibana, pois além de destravar o trânsito irá promover a valorização de toda cidade e região e, sobretudo, a melhorá a qualidade de vida do parnaibano”.