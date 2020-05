Prefeito Elvis Cezar decreta Ponto Facultativo na sexta-feira (22) e antecipa feriado de 09 de julho para a próxima segunda-feira (25)

Foto: Marcio Koch/ Secom

Em seu pronunciamento transmitido pelas redes sociais ontem (19), o prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar informou que, nesta sexta-feira (22) foi decretado ponto facultativo e que, conforme solicitação do Governo de Estado, antecipará o feriado do dia 09 de julho para a próxima segunda-feira (25).

Para as famílias que retiram o auxílio alimentação durante a semana, o prefeito informou que, apesar do ponto facultativo na sexta feira (22), a entrega de alimentos funcionará normalmente, nos 13 colégios da cidade, no horário das 11:00 às 13:00 horas, juntamente com o kit de alimentação saudável para o final de semana. Mais de 290 mil marmitex já foram entregues desde o inicio da quarentena.

Entre outros assuntos, foi falado sobre os 150 leitos de alta, média e baixa complexidade nos 3 hospitais de campanha já implantados, destinados a atender a população parnaibana. E, dos leitos existentes nos centros de combate, apenas 18 deles encontram-se ocupados.

Nessa semana, no Centro de Combate ao Coronavírus da Vila Esperança, a paciente Dona Tereza recebeu alta depois de ficar internada, saindo curada do coronavirus recebendo todos os cuidados necessários. Atualmente a cidade possui 20 pacientes internados, sendo 9 em UTI, dos quais 7 estão usando os ventiladores mecânicos.

Entre os 20 pacientes, 05 já receberam alta médicas e estão recuperados. A cidade atingiu a marca de 310 pacientes curados, segundo o Boletim da Vigilância Epidemiológica Municipal do último dia 19/05.