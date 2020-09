Prefeito Elvis Cezar inaugura 1º Centro de Startups público de Santana de Parnaíba

Fotos: Fabiano Martins/ Secom

Com o objetivo de ncentivar a inovação e desenvolvimento de novos negócios em Santana de Parnaíba, na última segunda-feira (21), o prefeito de Santana de Parnaíba Elvis Cezar inaugurou o 1º Centro de Startups de Santana de Parnaíba .

Denominado de “Inova Parnaíba” e localizado no Jardim Rancho Alegre, a unidade administrativa conta com a parceria do SEBRAE, ETECs e FATEC do munícipio e conta com uma moderna estrutura e ambientes que permitem o acesso de centenas de pessoas, além de realizar a conexão das empresas com as universidades no ambiente de negócios, proporcionando a geração de novos projetos para os segmentos de comércio e indústria, melhorando a competitividade das empresas do munícipio.

De acordo com a SEMEDES o projeto contará com três etapas: Chamada pública; Seleção, seguindo os pré-requisitos estabelecidos pelo SEBRAE, que constarão no edital de chamada pública; Capacitações em formato de oficinas, workshops, entre outros, com consultores especializados do SEBRAE e também com parceiros locais. Em estágio mais avançado, as startups procederão à conexão com investidores, aceleradoras e outros atores do ecossistema empreendedor, conforme necessidade e prontidão de cada startup participante.

“Este coworking de startup público representa a realização de um sonho para a nossa cidade, que foi feito, baseado nos principais países da Europa e, também, no segmento de desenvolvimento econômico. Neste local teremos cerca de 100 postos de trabalho que, alternados, poderemos chegar a até 500 empresas, dando oportunidade ao empreendedorismo, a inovação e para a juventude da nossa cidade”, comentou o prefeito.

Presente na inauguração o Gerente Regional do Sebrae Marcelo Paranzini falou da satisfação em poder contar com um centro de startups da dimensão do Inova Parnaiba: “É excelente estar sendo disponibilizado este equipamento que vai incentivar bastante o empreendedorismo e o desenvolvimento na cidade e região, fazendo a diferença para os resultados de negócios na cidade”, comentou Paranzini