Prefeito Elvis Cezar inaugura Arena de Esportes José Roberto Guimarães

Fotos: Dario Souza / Marcio Koch/Fabiano Martins – Secom

Instalada no bairro Chácara Solar 2, unidade esportiva tem capacidade para 2.284 pessoas sentadas e será palco para realização de diversas competições de nível nacional e mundial

Dando continuidade as inaugurações em Santana de Parnaíba, hoje (29), o prefeito Elvis Cezar inaugurou a Arena de Esportes José Roberto Guimarães, no bairro Chácara Solar.

O evento, realizado no local, contou com a presença do prefeito Elvis, acompanhado da sua esposa, Selma Cezar e do seu pai, o deputado estadual Antônio da Rocha Marmo Cezar, do prefeito eleito Marcos Tonho, da vice-prefeita eleita Rosalia Dantas, e do técnico da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, José Roberto Guimarães, homenageado da noite, este que é morador de Alphaville em Santana de Parnaíba. Também presentes, representantes do executivo e legislativo municipal e moradores que, respeitando o distanciamento social, foram conhecer de perto as dependências do novo espaço esportivo da cidade.

A Arena conta com moderna estrutura e ambientes como área social e de imprensa, vestiários, academia, lanchonete e arquibancada com capacidade para até 2.284 pessoas sentadas.

Muito emocionado, o homenageado da noite falou da alegria em poder ter um ginásio na cidade com seu nome: “Eu não tenho palavras para falar da alegria em poder ter um ginásio dessa grandeza e com essa qualidade, levando o meu nome. Já disputei torneios por todo o mundo e posso afirmar que este ginásio de Santana de Parnaíba não perde em nada para os ginásios de outros países. Estão de parabéns”, comentou Zé Roberto.

O Deputado Cezar também falou sobre a Arena de Esportes parnaibana. “Os atletas de Santana de Parnaíba não precisarão mais sediar jogos de campeonatos em outras cidades, pois agora conta com essa Arena de Esportes que é impressionante. Estou muito feliz”,comentou Cezar.

O prefeito Eleito Marcos Tonho falou sobre a importância dessa unidade esportiva para o município: “Esse equipamento público, que pode ser visto da avenida Tenente Marques, mostra que é de primeiro mundo”, comentou o prefeito eleito.

Visivelmente emocionado, o prefeito Elvis realizou a inauguração e aproveitou para agradecer a todos que participaram da construção da Arena de Esportes: “Hoje é momento de celebrarmos mais esta conquista do povo da nossa cidade, que agora conta com uma Arena de Esportes de primeiro mundo, com estrutura completa para que as nossas crianças e jovens tenham um local para desenvolver atividades esportivas”, declarou Elvis.