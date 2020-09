Prefeito Elvis Cezar realiza vistoria da Nova Ponte sobre o Rio Tiete

Fotos: Fabiano Martins e Marcio Koch/ Secom

Na última semana, o prefeito de Santana de Parnaíba Elvis Cezar esteve acompanhando o andamento das obras da construção da nova ponte sobre o Rio Tietê, na região central da cidade.

Com aproximadamente 90 metros de extensão e uma elevação de 4 metros acima da atual, a nova ponte ajudará a melhorar na fluidez do tráfego na cidade, pois passará a ter 4 faixas, sendo 2 em cada sentido, ligando o Centro com as regiões da Fazendinha e Alphaville e, com a abertura da Avenida Diagonal, vai contribuir para que os veículos tenham acesso ao Km 43 da Estrada dos Romeiros e aos bairros Campo da Vila, Vila Esperança, Cristal Park, Jardim São Luís e a cidade de Pirapora do Bom Jesus.

De acordo com dados históricos do município, a atual ponte foi construída em 1950 e não comporta mais a quantidade de veículos que passa pelo local diariamente. Por conta disso, o prefeito Elvis Cézar incluiu no PLano de Metas deste ano, esta obra de tamanha importância para a cidade que irá trazer desenvolvimento econômico e melhorar a mobilidade urbana na cidade, fazendo assim que mais empresas possam se instalar na cidade de Santana de Parnaíba.

“ A construção dessa nova ponte será um corredor de desenvolvimento econômico, vai proporcionar fluidez no trânsito, possibilidade de escoamento de cargas, instalação de novos polos industriais, segurança e mais do que isso, gerar emprego e qualidade de vida para nossa cidade e para a região”, finalizou o prefeito.

Segundo o prefeito Elvis, a entrega dessa obra irá acontecer até o final do semestre de 2020.