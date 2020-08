Prefeito Elvis Cezar realiza vistoria da nova Ponte do Viário que transformará toda a cidade e a região de Santana de Parnaíba

Foto: Fabiano Martins/ Secom

O prefeito de Santana de Parnaíba Elvis Cezar, esteve nesta semana acompanhando o andamento da obra da Ponte do Viário. Com 90 metros de extensão, 4 metros acima da atual ponte e com mais 2 novas faixas em cada sentido, a nova ponte irá transformar a mobilidade urbana da região, trazendo maior fluidez do trânsito, desenvolvimento econômico e a geração de empregos.

O prefeito informou que nos próximos dias, será realizada a condução das vigas de uma base para outra e, até o final desse segundo semestre, a ideia é entregar a ponte para a população.

“ Essa ponte será um dos maiores corredores de desenvolvimento econômico da história de Santana de Parnaíba, com muito trabalho e com muita expectativa para entregar essa ponte no aniversário da nossa cidade, gerando assim uma revolução no trânsito, transformação e um corredor de desenvolvimento econômico para toda nossa cidade”, declarou o prefeito.