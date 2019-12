Prefeito Elvis e Primeira-dama Selma Cezar realizam premiação da 1ª Edição do Programa Parnaíba Mais Leve



Foto: Sandro Almeida

Na última quarta-feira (11), a Secretaria da Mulher de Santana de Parnaíba realizou, no Bolsão de Estacionamento do Centro, a cerimônia que marcou o encerramento da Primeira Edição do Programa “Parnaíba Mais Leve”, Despertar para um corpo e mente mais saudáveis.

Na ocasião, as centenas de mulheres, que durante 90 dias participaram do programa em busca do emagrecimento consciente e da adoção hábitos saudáveis, comemoraram os resultados alcançados e os ganhos relativos a autoestima, saúde e bem-estar.

O prefeito Elvis leonardo Cezar acompanhou a primeira dama Selma cezar, que é secretária da mulher, na premiação das mulheres que tiveram o melhor desempenho durante o programa, considerando critérios como frequência nas atividades físicas, palestras e perda de peso relativo.

“Estou muito feliz com os resultados alcançados por este projeto, que trouxe um novo estilo de vida para essas mulheres e também para as suas famílias”, comentou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Selma Cezar.

O prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar, falou dos benefícios para as famílias da cidade. “O projeto impacta a vida das pessoas, a vida das famílias parnaibanas. Famílias bem estruturadas, com bons hábitos e tendo qualidade de vida!”, disse.

As três primeiras colocadas receberam troféus, medalhas, 6 meses de academia e, juntamente com as outras 13 mais bem avaliadas, foram presenteadas com kits de beleza. A dona do lugar mais alto no pódio ainda ganhou um ‘voucher’ para realização de procedimentos estéticos, compras de roupas e calçados.

Silvânia Rosa Araújo (Refúgio dos Bandeirantes), Francineide Avelino Alves Souto (Jardim Bandeirante) e Elaine Souza Santos (Cidade São Pedro) foram as melhores colocadas da primeira edição do programa, ocupando, respectivamente a 1ª, 2ª e 3ª colocações.