Prefeito Marcos Tonho acompanha abertura da passagem do viário, ontem Fazendinha-Alphaville

Fotos: Reprodução de ‘live’ e Secom

Ontem, o prefeito de Santana de Parnaíba Marcos Tonho, esteve no viário da nova ponte que será inaugurada em breve, para acompanhar a passagem que liga a Tenente Marques em direção ao bairro de Alphaville. Esta obra obra oferece duas pistas duplas de ponte sobre o Rio Tietê, e esta passagem por baixo da ponte o que proporcionará rapidez de acesso para o bairro de Alphaville.

A ponte foi iniciada na gestão passada, do prefeito Elvis Cezar e está sendo terminada rapidamente na nova gestão do prefeito Marcos Tonho, de forma a oferecer fluidez no viário local definitivamente.