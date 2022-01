Prefeito Marcos Tonho acompanha operação “Olho no Olho” da GCM em Santana de Parnaíba

Foto: Secom

Segurança é prioridade em Santana de Parnaíba e para coibir as ações criminosas, foi realizada a “Operação Olho no Olho”, que reuniu mais de 100 guardas municipais em toda a cidade.

O prefeito Marcos Tonho, policial militar e entusiasta da segurança pública, fez questão de acompanhar de perto a ação realizada, ontem (27/01), que teve a concentração realizada na Av. Tenente Marques, na Região da Fazendinha. Ao longo do dia, os guardas municipais atuaram em locais estratégicos da cidade como nas entradas e saídas do município, com pontos de saturação e bloqueio.

O prefeito ressaltou a importância do trabalho da GCM e falou da meta de elevar ainda mais a segurança na cidade. “Uma megaoperação da nossa polícia municipal de Santana de Parnaíba que tem se empenhado para garantir a segurança dos nossos moradores. Já somos a 2ª cidade mais segura do Brasil e estamos trabalhando para que em breve sejamos a mais segura do nosso país”, disse.

Vale ressaltar que periodicamente são realizadas ações deste tipo em todo o município, que em conjunto com todos os investimentos realizados no município nos últimos 9 anos ajudam a cidade a se manter como a mais segura da região metropolitana de São Paulo.