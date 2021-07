Prefeito Marcos Tonho consegue investimento do Governo do Estado para que famílias de baixa renda realizem o sonho da casa própria

Fotos: Fabiano Martins/ Secom

Serão, agora, mais de R$ 3 milhões para viabilizar a construção de moradias a preços populares, beneficiando mais de 240 famílias;

depois haverá a liberação de R$ 12 milhões para outros investimentos na cidade

Para ampliar a oferta de habitação no município na última semana, na Arena de Eventos, o prefeito Marcos Tonho recebeu do Governo do Estado R $3.185.000,00 que serão destinados para novas moradias de famílias que mais precisam.

O subsídio irá beneficiar 240 famílias, sendo 13 mil reais para cada, permitindo assim incentivar a aquisição de moradias e permitir que famílias de baixa renda tenham acesso a casa própria.

A ação denominada de “checão” faz parte do Programa Nossa Casa – Apoio, criado pelo Decreto Estadual nº 64.419, de 28 de agosto de 2019, que tem por objetivo incentivar a produção, pela iniciativa privada, de unidades habitacionais para pessoas com baixo poder aquisitivo.

O valor recebido pela cidade será destinado a um fundo de investimento e a prioridade na aquisição dos valores será para munícipes atendidos pela rede de proteção social que fazem parte do programa aluguel social.

Na ocasião, foram anunciados outros benefícios para a cidade de Santana de Parnaíba, sendo R$ 12 milhões para investimentos em melhorias de mobilidade urbana e acessibilidade para a Estrada dos Romeiros, duplicação da Castelo Branco até o KM 32 e 1500 cestas básicas para atender os munícipes. O prefeito Marcos Tonho falou do empenho do deputado Cezar, presente no evento, nas conquistas dos benefícios para Santana de Parnaíba e região. A vice-prefeita Rosália Dantas também marcou a sua presença.

“ Juntamente com o deputado Cezar, estivermos diversas vezes no Palácio do Governo, assinamos convênios, ‘autorizos’ e é uma satisfação sempre estar lá recebendo algo do Estado para impactar a vida das pessoas da nossa cidade. E, nesta semana, demos um passo importante. Erguemos a primeira pilastra do Hospital Municipal de Santana de Parnaíba. Uma conquista muito importante para nossa população”, citou o prefeito.

O vice-governador, Rodrigo Garcia, comentou sobre o excelente trabalho do prefeito Marcos Tonho nesses primeiros 7 meses de governo.

“ O prefeito Marcos Tonho, nesses 7 meses, tem se superado, trabalhado muito para poder resgatar sonhos históricos aqui em Santana de Parnaíba. Não apenas dando sequência à ótima gestão do prefeito Elvis Cezar, mas também avançando”, comentou Rodrigo Garcia.