Prefeito Marcos Tonho encaminha PL de congelamento do IPTU para a Câmara Municipal de Santana de Parnaíba

Foto: Secom/ Santana de Parnaíba

Se aprovado pelo poder legislativo, será a 8ª vez em 9 anos em que o tributo não sofre reajustes

No dia 19/11, o prefeito de Santana de Parnaíba, Marcos Tonho, postou um vídeo em suas redes sociais em que anuncia o envio para a Câmara Municipal do Projeto de Lei 374/ 2021, de autoria do Poder Executivo, que propõe o congelamento do Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU) para o exercício de 2022.

O PL passou por leitura na Câmara Municipal durante a 34ª sessão ordinária, realizada na última terça -feira (23) e deve entrar em votação na próxima sessão, a ser realizada no dia 30 de novembro.

“Hoje eu me sinto muito orgulhoso por enviar para a Câmara Municipal o projeto de Lei que vai congelar o IPTU de 2022. Com isso, Santana de Parnaíba será a única cidade do Brasil com 8 anos de IPTU congelado.”, falou o Marcos Tonho durante a comunicação nas redes sociais.

Se aprovado pelos vereadores, será a 8ª vez nos últimos 9 anos em que o imposto seguirá sem reajuste, já que além do ano vigente, onde não houve alteração nos valores, na gestão do ex-prefeito, Elvis Cezar, o IPTU se manteve congelado nos anos de 2013, 14, 15, 16, 18, 20.

Vale ressaltar que mesmo sem aumentar os valores de arrecadação com o imposto durante todos estes anos, Santana de Parnaíba segue em pleno desenvolvimento, com mais de 200 obras entregues nos últimos 8 anos e seguindo com fortes investimentos em áreas fundamentais como saúde, educação, mobilidade, emprego e segurança.