Prefeito Marcos Tonho irá inaugurar a maior obra de mobilidade urbana da história de Santana de Parnaíba na próxima segunda-feira dia 01/03

Foto: Marcio Koch/ Secom

A nova ponte tem 90 metros de comprimento e está 4 metros mais alta que a antiga

Dando continuidade ao desenvolvimento de mobilidade urbana em Santana de Parnaíba, na próxima semana, o prefeito Marcos Tonho irá inaugurar a nova ponte sobre o Rio Tietê, que foi construída com recursos municipais e desafogará o trânsito pelos próximos 50 anos.

Esta é a maior obra de mobilidade urbana da história da cidade e ligará a região central aos bairros da Fazendinha e Alphaville através de 2 faixas sentido bairro-centro e 2 faixas sentido centro-bairro. Para os carros da Fazendinha com sentido a Alphaville, agora há uma passagem sob a ponte que liga diretamente a Estrada Tenente Marques com a Estrada Bela Vista.

Com 90 metros de extensão, e seguindo todas as novas normas da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), a nova ponte é 4 metros mais alta que a antiga que já foi desativada e sua remoção ficará a critério do Governo do Estado de São Paulo que pretende dar continuidade na Hidrovia Tietê-Paraná e a altura da antiga construção impediria o livre tráfego das embarcações.

A Hidrovia Tietê-Paraná é um sistema de transporte hidroviário interligado às malhas rodoviária e ferroviária. sendo assim um grande sistema de transporte multimodal, formando um grande corredor de exportação para os Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, que somados formam uma região que gera quase a metade do produto interno brasileiro e conectará toda a produção industrial de Santana de Parnaíba aos portos marítimos, e no sentido do interior, servindo os principais centros do Mercosul.