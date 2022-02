Prefeito Marcos Tonho recebe comitiva internacional do México e do Peru para conhecer o modelo de segurança da cidade

Foto: Secom

Santana de Parnaíba recebeu a visita da comitiva internacional composta por policiais do Peru e do México, que veio conhecer o modelo de segurança aplicado na cidade e é considerado um programa de sucesso no país.

O grupo composto por cerca de 20 pessoas, entre os quais membros da Associação de Policiais Municipais do Peru e de um grupamento da Polícia Especializada do México, teve o objetivo de absorver informações sobre os equipamentos e a forma de atividade da Guarda Civil Municipal da Cidade, para que possam replicar o trabalho realizado aqui em seus países.

Rubí Sánchez, policial especializada do México, falou sobre toda estrutura e treinamento dos agentes da cidade de Santana de Parnaíba. “É incrível a segurança do seu país e da cidade de Santana de Parnaíba, um modelo a ser seguido por outras cidades com certeza”.

Armando Ohara, presidente da Associação de Policiais Municipais do Peru, também elogiou a gestão do prefeito Marcos Tonho. “Queremos parabenizar o Prefeito Marcos Tonho por ser um dos melhores prefeitos da América Latina e do Brasil, chegando a conquistar a marca da segunda cidade mais segura de todo o Brasil, esperamos que todos os prefeitos possam copiar esse modelo de segurança pública e aplicar em seus países”.

Durante a visita, a comitiva visitou a base da guarda municipal, onde conheceu parte dos investimentos como as viaturas, armamento, central de monitoramento e planejamento de trabalho.

O prefeito Marcos Tonho comentou a importância desse encontro e como a cidade de Santana de Parnaíba vem se desenvolvendo com políticas públicas que são referências para outros países. “Hoje eu tive a honra de receber a Polícia do México e do Peru, são agentes que vieram em Santana de Parnaíba para adquirir conhecimento, trocar ideias do que deu certo aqui em nossa cidade para que eles possam levar essas políticas públicas de segurança para suas cidades”.