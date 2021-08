Prefeito Marcos Tonho segue o trabalho de qualificação profissional e abertura de oportunidades para os jovens de Santana de Parnaíba

Foto: Fabiano Martins/ Secom

O Dia Nacional do Estagiário é comemorado no dia 18 de agosto; a data foi criada por meio do decreto nº 87.497 de 1982, e Santana de Parnaíba tem um dos maiores programas de estágio de toda região já que, nos últimos 8 anos, aproximadamente 3 mil estagiários passaram pela prefeitura e tiveram a oportunidade do primeiro emprego. Atualmente, são cerca de 500 jovens entre Ensino Médio e Superior.

Para marcar a data, o prefeito Marcos Tonho fez questão de organizar uma pequena homenagem aos jovens colaboradores em frente ao Centro Administrativo Bandeirantes, onde também foi gravado um vídeo com parte do corpo de estagiários. “De 2013 a 2021, mais de 3 mil jovens que vieram buscar a capacitação para entrarem no mercado de trabalho e o nosso objetivo é turbinar ainda mais essa juventude para que tenham sucesso em sua carreira profissional”, destacau.

Fora todo o trabalho em prol da oportunidade do primeiro emprego, a prefeitura vem investindo na base de cada jovem e adolescente do município, ampliando as oportunidades no mercado de trabalho, com diversas ações e programas que têm feito o diferencial na formação do cidadão.

Em março de 2021, foi lançado o programa “Cidadão do Futuro”, ação que é desenvolvida por meio do Fundo Social de Solidariedade e visa oferecer oportunidades de emprego para os jovens a partir dos 14 anos de idade. Além de todo aprendizado adquirido no dia a dia de trabalho, semanalmente, os jovens terão que manter frequência nos cursos de capacitação e qualificação profissional que serão oferecidos pela administração municipal, como o Parnaíba Idiomas.

Implantado em 2013, o Programa Guarda Mirim, Parceiro do Futuro é uma oportunidade para os jovens a partir dos 14 anos de idade. Eles passam por um treinamento de 240 horas com temas como: Noções de Ética e Cidadania; Informática; Primeiros Socorros; Administração; Operador de Telemarketing; Educação no Trânsito; Coaching; Combate ao Incêndio, entre outros.

Outro ponto que é desenvolvido ainda na base para a formação de um cidadão mais competitivo no mercado de trabalho, são as aulas de robótica oferecidas gratuitamente em 14 colégios municipais para mais de 7 mil alunos do ensino fundamental e médio.

A cidade possui, também, a Escola Pública de Idiomas com aulas de inglês, espanhol e mandarim, além da plataforma digital, totalmente gratuita, Parnaíba Idiomas, com aulas de inglês, espanhol, italiano e francês ao alcance de qualquer cidadão.

Santana de Parnaíba, nos últimos anos, teve um salto muito grande no quesito polos universitários porque a cidade passou de uma única instituição para doze no seu total, o que impacta diretamente na formação dos jovens.

A Fatec, por exemplo, é um ensino profissionalizante que visa oferecer aos jovens cursos voltados à indústria 4.0, bem como as duas Etecs com cursos em diversas áreas como Contabilidade, Gestão de Projetos, Segurança do Trabalho, Desenvolvimento de Sistemas e Recursos Humanos.

Em 2019, a prefeitura lançou outro programa para dar mais dignidade aos cidadãos parnaibanos, o Projeto Crescer, que já impactou mais de 2000 famílias, auxiliando aqueles que se encontram em vulnerabilidade social na recolocação no mercado de trabalho e qualificação profissional.

Todas essas ações impactam diretamente no crescimento profissional dos munícipes, trazendo oportunidades para que possam estar mais preparados para o mercado de trabalho e para que a cidade seja destaque na preparação dos jovens desde o início da sua carreira. A cidade , no Ranking Connected Smart Cities, divulgado pela Urban Systems em 2019, aparece como a 3ª melhor em capital humano do país.