Prefeito de Santana de Parnaíba acompanha primeiro dia de vacinação contra o coronavírus

Foto: Fabiano Martins / Secom

Nesta quarta-feira (20) Santana de Parnaíba iniciou a vacinação contra o coronavírus no recém-inaugurado Complexo da Saúde, onde três profissionais da área de saúde receberam a primeira dose da Coronavac, do Instituto Butantan.

O prefeito Marcos Tonho acompanhou o secretário de Saúde, Dr. José Carlos Misorelli e o primeiro a ser imunizado foi o médico da UPA Fazendinha, Dr. Kazumi Nishimura. Além dele, receberam as doses as enfermeiras Fernanda Reis, que atua no Centro de Tratamento ao Coronavírus do Fernão Dias e Camila Oliveira, que trabalha no PAM Santa Ana.

O prefeito Marcos Tonho disse que a esperança chegou em Santana de Parnaíba e, prontamente, foi iniciado o processo de vacinação. E, lembrou que todos os investimentos realizados até o momento no combate à pandemia colocam a cidade com uma das menores taxas de letalidade do país. Nós vamos continuar trabalhando para que nossa cidade continue sendo referência em saúde não só para o Estado, mas para todo o Brasil”, disse.

Ao todo, o município de Santana de Parnaíba recebeu, na terça-feira (19) à noite, 1480 doses da CoronaVac, que serão aplicadas nos profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate à covid-19, levando em conta alto índice de exposição ao vírus.

Com a chegada de novos lotes da vacina a cidade deve seguir com a imunização dos demais trabalhadores da saúde e de idosos acima dos 75 e idosos com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência (como asilos e instituições psiquiátricas), que também fazem parte do público-alvo da primeira etapa de vacinação.

Como o município depende da produção e envio das vacinas, ainda não há previsão de novas datas, portanto é necessário se manter atento aos canais oficiais da prefeitura, onde em breve serão divulgadas novas informações relacionadas ao cronograma.

Vale lembrar que, exclusivamente para evitar aglomerações e a disseminação do vírus, será necessário realizar o pré-agendamento, que poderá ser feito a partir do dia 25/01 no site da prefeitura (www.santanadeparnaiba. sp.gov.br).