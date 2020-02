Prefeitura realiza diversas ações para combater a Dengue no município

Foto: Secom de Santana de Parnaíba

Para evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, que transmite doenças como Dengue, Chikungunha e Zika Vírus no município, a Secretaria de Saúde da prefeitura possui um setor especializado que faz vistas diariamente nas residências e, quinzenalmente, em Pontos Estratégicos (Empresas de reciclagem, borracharia, cemitério, etc.), além de colégios, prédios públicos, entre outros.

Em 2019 os Agentes de Combate as Endemias realizaram 44 mil visitas nas casas de todo município durante o ano. Agora em 2020, até o dia 14 desse mês, mais de 1.200 imóveis já foram visitados.

Quando encontram algum foco do mosquito transmissor, os agentes recolhem amostras para fazer a Avaliação de Densidade Larvária (ADL). Em casos específicos, também entregam aos moradores telas de proteção para cobrirem as caixas d’aguas, atendem denúncias de focos de dengue, e realizam a remoção de entulhos e mutirões como o “Cata Treco”.

Os agentes orientam sobre os moradores realizarem pequenas ações como evitar acúmulo de água em pneus velhos e garrafas em geral, colocar telas nas caixas d’águas, areia nos vasos de plantas, realizar, periodicamente, e as limpezas de piscinas e calhas.

O Setor da Dengue da prefeitura fica na Rua Japão, 13 no Jardim São Luís. Informações: 4154-6785.

Créditos: