Prefeitura de Santana de Parnaíba anuncia pré-inscrições para Feira da Primavera da Mulher Empreendedora

Fotos: Marcio Koch/ Secom

Com o intuito de incentivar a economia local, a Secretaria da Mulher e da Família de Santana de Parnaíba, que tem como responsável pela pasta Selma Cezar, anunciou que realizará nos dias 24, 25 e 26 de setembro, a Feira da Primavera da Mulher Empreendedora, na Praça 14 de Novembro, para que as micro e pequenas empresárias tenham oportunidade de divulgar seus serviços e produtos na cidade.

As pré-inscrições para participação no evento estão abertas e as interessadas devem realizar o cadastro por meio da página oficial da secretaria responsável até o final de agosto. Uma das condições para a inscrição é a doação de cestas básicas ao Fundo Social que serão distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Além disso, a Secretaria da Mulher e da Família, em parceria com o SEBRAE, como forma de prepará-las para o evento, proporcionará às selecionadas um workshop e palestras sobre Gestão e Vitrinismo, no dia 09 de setembro, com direito a certificado de qualificação.

Para mais informações entrar em contato no telefone 4154-6248.