Prefeitura de Santana de Parnaíba entrega Kit Limpeza para mais de 9 mil famílias

Foto: Secom

Para auxiliar as famílias nesse período de pandemia, a Secretaria de Educação da Prefeitura realizou na última quinta-feira (25) a entrega do kit de higienização e limpeza, juntamente com o marmitex para as famílias parnaibanas.

As entregas ocorreram nos 15 colégios que realizam a distribuição dos alimentos. O kit limpeza contém 10 itens e é composto por detergente, creme dental, sabonetes, água sanitária, sabão em pó e um pacote de papel higiênico.