Prefeitura de Santana de Parnaíba inaugura 10° parque da cidade

Foto: Secom

Na última sexta-feira (30/8), a Prefeitura de Santana de Parnaíba inaugurou o 10º parque da cidade, no Parque dos Eucaliptos, região da Fazendinha. Localizado na Rua Ceará, o espaço tem 2,5 mil metros quadrados e leva o nome de um jovem que foi morador do bairro: Dailton Antonio da Silva Júnior.

O parque fica em um ponto estratégico da região e conta com quadras de basquete, futebol society infantil e vôlei de areia, academia, playground, pista de caminhada, sala da administração e banheiros. Emocionados, familiares do homenageado prestigiaram o evento, que contou com a presença de autoridades municipais.

Desde 2014, a prefeitura entregou 10 parques, o que dá uma média de um por ano. Além do equipamento público no Parque dos Eucaliptos, foram instalados espaços de esporte e lazer no Colinas da Anhanguera, São Pedro, São Luís, Jaguari, Tibiriçá, Parque Santana, Itapuã – Vila Poupança, Crystal Park e Refúgio dos Bandeirantes.