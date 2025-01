Prefeitura de Santana de Parnaíba inaugura colégio de primeiro mundo no início do ano letivo de 2025

Foto: Secom

Com uma infraestrutura mais moderna, ampla e de primeiro mundo, o novo colégio é o 32º construído nos últimos 11 anos

Em Santana de Parnaíba, o ano letivo de 2025 começa no dia 4 de fevereiro. E, para dar início a essa nova etapa, a prefeitura entregará no dia 1º o novo Colégio Abelardo Marques da Silva, mais moderno, amplo e com estrutura de primeiro mundo, localizado no bairro Fazendinha.

A infraestrutura do novo colégio, que ocupa um terreno de mais de 8 mil m², contará com 19 salas de aula, uma sala de atendimento educacional especializado, sala de informática, sala multifuncional, biblioteca, ginásio poliesportivo, auditório, arquibancadas, vestiários e estacionamento. A nova unidade educacional oferecerá Ensino Fundamental I e II, além de Ensino Médio, atendendo até 1,5 mil alunos nos três turnos.

Além da inauguração do novo equipamento público, no dia 1º de fevereiro também será feita a entrega dos kits de material escolar. Os kits são elaborados conforme o nível de ensino, com cinco diferentes composições, atendendo às necessidades específicas de cada faixa etária. Dependendo do nível de ensino, o kit pode conter até 15 itens, como lápis de cor, caderno, estojo, mochila, caneta e pacote de sulfite.

A entrega dos kits também representa uma ajuda econômica para os pais, especialmente considerando o aumento nos preços dos materiais escolares, que, segundo uma pesquisa do Procon-SP realizada no mês passado, variam até 269% nas papelarias.

CONSTRUÇÃO DE NOVOS COLÉGIOS

Nos últimos 11 anos, a Administração Municipal realizou a entrega de 31 colégios por todo o município e, em pouco tempo, entregará mais três unidades educacionais, uma no bairro Cidade São Pedro, uma no bairro do Suru e a outra no Jaguari.

O novo colégio infantil do bairro Cidade São Pedro terá uma área total de 2.805,14 m² de construção e contará com 12 salas de aula, duas salas multifuncionais, playground interno e externo, lactário (destinado ao preparo de fórmulas infantis), entre muitos outros.

O Colégio do bairro Suru, por sua vez, está sendo projetado em uma área total de 9.519,08 m². Ele contará com oito salas de aula, dois berçários, duas salas multifuncionais, um parque com playground, quadra de vôlei de areia e academia ao ar livre.

Já o Colégio do Jaguari está sendo construído em uma área total de 2.496,79 m² e contará com 10 salas de aula com solário, duas salas multifuncionais, playground, área administrativa, refeitório, entre outros.

Um dos principais objetivos da gestão municipal é manter a fila da creche zerada, garantindo uma educação de qualidade desde os primeiros anos de vida das crianças do município.

COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO

Em uma década, os esforços da Prefeitura de Santana de Parnaíba impactaram na melhoria do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) no município. Em 2013, considerando apenas os dados da rede pública, o Ideb – Anos iniciais era 5,2 e chegou a 6,4 em 2023; no mesmo período o Ideb – Anos finais saltou de 4,1 para 5,5. Esses dados colocam o município com notas acima das médias estadual e nacional.

Em 2022, a cidade foi reconhecida como a melhor em educação do Estado de São Paulo, com mais de 100 mil habitantes, na 2ª Edição do Prêmio Band Cidades Excelentes. O município se destaca, ainda, por iniciativas como as aulas de robótica, o Centro de Línguas (que oferece cursos de inglês, mandarim e espanhol), o Parnaíba Idiomas (plataforma online de idiomas) e os programas Mind Lab e Connect.

Santana de Parnaíba foi premiada em mais uma edição do Prêmio Ação Destaque, que reconhece projetos pedagógicos de educadores de todo o Brasil. A cidade conquistou o primeiro lugar na categoria gestores com o projeto “Escola de Paz”, de Josimeire Nascimento de Oliveira.

Além do Prêmio Ação Destaque, recentemente, Santana de Parnaíba recebeu o Selo Ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, concedido pelo Ministério da Educação. A cidade foi destacada como uma das três melhores no Programa Alfabetiza Juntos e selecionada para apresentar suas práticas de gestão em alfabetização em seminário realizado na Diretoria de Ensino, em São Paulo. Essa certificação de relevância reconhece o compromisso de Santana de Parnaíba em assegurar que todas as crianças sejam alfabetizadas até o 2º ano do Ensino Fundamental.

Santana de Parnaíba é uma das poucas cidades do Brasil com ensino 100% municipalizado e uma das poucas a ter o Currículo Municipal da Educação Básica, o Plano Municipal pela 1ª Infância e o Regimento Comum Escolar atualizados. Por isso, o ano de 2024 pode ser considerado um marco na educação parnaibana. Pela primeira vez na sua história, a cidade passou a ter um currículo e plano da 1ª infância próprios.

REFORMAS E ZELADORIA

Fora o investimento em obras e construções, outro importante trabalho da gestão pública na rede de ensino é o de atualização de pintura, carteiras escolares, recomposição de calçada, troca de piso, reforma de toldos, reparo de portas, manutenção no sistema hidráulico e revisão no sistema elétrico. E para manter todos os equipamentos públicos de ensino sempre limpos e organizados, são efetuados manutenção e limpeza nas caixas de gordura, limpeza e higienização dos reservatórios, limpeza e manutenção das calhas e, uma vez por mês, corte e a poda dos gramados.

Vale ressaltar que, além de entregar escolas modernas, a administração municipal também se preocupa com a qualidade do ensino. Em todos os anos são entregues uniformes e kits escolares gratuitos para mais de 32 mil alunos, além de uma alimentação escolar saudável elaborada por nutricionistas e com produtos da agricultura familiar, que garantem qualidade nutricional nas mais de 65 mil refeições servidas diariamente, favorecendo o desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes.