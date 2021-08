Prefeitura de Santana de Parnaíba inicia a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19

Foto: Marcio Koch/ Secom

Na última semana, a prefeitura de Santana de Parnaíba iniciou a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos, gestantes e/ou com comorbidades, que aconteceu na Arena de Eventos. E, a Secretaria de Saúde está organizando mais um dia ‘‘D’’ de segunda dose de vacinação, que acontecerá no sábado (28), em todas as unidades de saúde, das 9h às 17h, onde os munícipes, que por qualquer razão perderam o prazo de vacinação, poderão completar a sua imunização.

Novidades do Plano São Paulo

Com as alterações, as atividades comerciais em geral, a realização de celebrações religiosas, atividades culturais, o funcionamento de academias, centros de ginástica e parques municipais, salões de beleza e barbearias, além de restaurantes e lanchonetes (que também já podem atender com consumo local) voltam a operar sem limitações de horário e capacidade, permanecendo a obrigatoriedade de utilização de máscaras em todos os ambientes.