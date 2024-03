Prefeitura de Santana de Parnaíba intensifica ações de respeito ao “Sinal de Vida” no trânsito

Foto: Secom

A Prefeitura de Santana de Parnaíba promoveu em 13 de março, uma ação educativa do programa ‘Sinal de Vida’, com o objetivo de instruir motoristas e pedestres sobre a importância dos cuidados na travessia da faixa de segurança. Ao abordar pais e alunos, nas proximidades do Colégio Tom Jobim, em Alphaville, agentes de trânsito também distribuíram material ilustrativo da campanha.

“É uma ação realizada ao longo do ano, mas que intensificamos no período de aulas para conscientizar a todos sobre a importância do pedestre fazer o sinal de vida e o motorista entender que tem de dar a preferência para quem vai atravessar a faixa”, explica Vivian Cristina Matiassi, secretária de Transporte e Trânsito.

Embora o ‘Sinal de Vida’ no trânsito ganhe destaque em todo o país durante o mês de maio, na campanha Maio Amarelo (que alerta a sociedade para adoção de medidas que contribuam na redução dos índices de acidentes de trânsito), em Santana de Parnaíba a campanha é realizada de modo frequente.

“É um trabalho de formiguinha que a gente está constantemente fazendo, principalmente em travessias em frente às escolas”, conclui Fábio Henrique, agente da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT).