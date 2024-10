Prefeitura de Santana de Parnaíba intensifica serviço de poda de árvores por toda cidade

Foto: Secom

Desde o início do ano, a Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil, começou a oferecer o serviço de poda de árvores próximas a fios elétricos. O atendimento tem como objetivo proteger a população de possíveis quedas de árvores e garantir a iluminação pública nas vias, especialmente em condições climáticas adversas.

Até o momento, já foram realizadas mais de 150 intervenções em diversos locais, como no bairro Chácara das Garças, na via de acesso Sílvio Epifânio de Oliveira, na Estrada dos Romeiros até o Centro da cidade, no Sítio do Morro, na Yojiro Takaoka e na Estrada de Ipanema.

Para solicitar o serviço, é necessário entrar em contato pelo WhatsApp: (11) 95653-4852 ou acessar o site da prefeitura, onde é possível abrir uma solicitação pelo Sistema de Gestão Eletrônica de Protocolos.