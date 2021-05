Prefeitura de Santana de Parnaíba: Nota de Falecimento – Dr. Aníbal Maurício Rodrigues

Nota de falecimento

É com imensa tristeza que comunicamos a morte do nosso servidor Dr. Aníbal Maurício Rodrigues, por conta de complicações decorrentes da Covid-19.

Médico Psiquiatra, o Dr. Anibal fazia parte do nosso quadro de servidores desde 2012, período em que desempenhou um importante papel no tratamento aos parnaibanos.

Registramos aqui nossos sinceros sentimentos a todos os familiares, pacientes e amigos!